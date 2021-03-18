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Haberler Galeri Hasta olduktan sonra C vitamini tüketirsek... Meğer yanlış biliyormuşuz!

Hasta olduktan sonra C vitamini tüketirsek... Meğer yanlış biliyormuşuz!

Bunları duyunca çok şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz! Hasta olduktan sonra tüketilen C vitamininin hastalığa faydası yokmuş... Bunun gibi bir çok doğru olduğuna inandığımız yanlış bilgilerin gerçeğini öğrenince şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 18.03.2021 20:17 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 20:19
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!

Çin Seddi Uzaydan Çıplak Gözle Görülebilir.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

İnsan ürünü Uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Timsah kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.

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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz

Timsahlar karada çok nadir avlanırlar.