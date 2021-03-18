HaberlerGaleriHasta olduktan sonra C vitamini tüketirsek... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Hasta olduktan sonra C vitamini tüketirsek... Meğer yanlış biliyormuşuz!
Bunları duyunca çok şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz! Hasta olduktan sonra tüketilen C vitamininin hastalığa faydası yokmuş... Bunun gibi bir çok doğru olduğuna inandığımız yanlış bilgilerin gerçeğini öğrenince şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 18.03.2021 20:17Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 20:19
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz
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C vitamini ve soğuk algınlığı... Meğer yanlış biliyormuşuz