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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türkler oralardaki kalıcı yerleşmeler sonucunda Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Türk ırkının çok daha geniş alanlara yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türklerin geldiği boylar... Giriş Tarihi: 08.11.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 22:37 HANGİ İL HANGİ BOYDAN?
Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen wbir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.
Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir. GALERİ DEVAM EDİYOR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ
BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216
BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216
AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454
AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562