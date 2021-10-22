Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? Merak edilen liste açıklandı| Kan grubunuza göre bu besinleri tüketin

Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenme konusunda vatandaşları uyarırken, hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini de açıklıyor. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? Kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte merak edilen kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 15:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL