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Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?
2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? sorusu sık sık gündeme geliyor. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adayları, 2023 yılında yeni bir hac kurasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2023 yılı hac kayıtları ne zaman nereden nasıl yapılacak? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? İşte, detaylar....
Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:36Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 13:36