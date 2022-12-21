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Haberler Galeri Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? sorusu sık sık gündeme geliyor. Kutsal topraklara gitmek için gün sayan hacı adayları, 2023 yılında yeni bir hac kurasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2023 yılı hac kayıtları ne zaman nereden nasıl yapılacak? Hac kuraları ayın kaçında çekilecek? İşte, detaylar....

Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 13:36
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Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

Hac başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. İslamın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2023 hac kura çekim tarihi merak konusu oldu. Müslüman alemi, 2023 hac kurası ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, "2023 hac kuraları ne zaman çekilecek?", "Diyanet 2023 hac kura takvimi belli oldu mu?" İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak. 2020 yılında yapılan kurada ismi çıkan ve kayıtlarını yaptıran hacı adayları haklarını 2022 yılında kullandı. Yeni yıl öncesinde başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu..

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Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

2023 HAC BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının 2023 yılı için Türkiye'deki hacı adaylarına ayıracağı kota 9 Ocak'ta belli olacak.

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Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kuraları e-Devlet üzerinden alınıyor. 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri henüz başlamadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri'nin açıklama yapması bekleniyor.

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Hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

2023 HAÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibadeti Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor.

Hac fiyatları her yıl , kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.