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Haberler Galeri Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları

Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan bugün Başkan Erdoğan'ın da katıldığı tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Esayan'ın hayatını kaybetmesinin ardından 15 Temmuz günü yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. İşte Markar Esayan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 18:58
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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları
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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları
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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları
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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları
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Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz'a dair paylaşımları