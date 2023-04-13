Gümüşhane’yi yağmur vurdu! Bahçeler gölete döndü

"EVİM VE ARAZİM SULAR ALTINDA KALDI"

Bölgede her yıl bu tür su basma olaylarının meydana geldiğini ama daha önce bu seviyede bir baskın yaşanmadığını dile getiren Naim Meydan, "Ben bahçeleri su bastığını haber alır almaz buraya geldim. Bize burada Karayolları tarafından bir kanal yapılıyordu dolayısıyla burada bir çalışma vardı oradan geldiğini düşündüm suyun ve düşündüğüm gibi de oldu." dedi.