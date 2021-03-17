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Görüntüler Türkiye'den! 1,5 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:57
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Görüntüler Türkiye'den! 1,5 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığı ölüsü incelemenin ardından alınarak, gömüldü.

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Görüntüler Türkiye'den! 1,5 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu

Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline sabah erken saatlerde köpek balığı ölüsü vurdu.

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Görüntüler Türkiye'den! 1,5 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu

Vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri ekipleri sahile gelerek incelemede bulundu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan köpek balığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi.

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Görüntüler Türkiye'den! 1,5 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu

Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor.

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Görüntüler Türkiye'den! 1,5 metrelik dev köpek balığı karaya vurdu

Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.