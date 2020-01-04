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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...
YouTube videosunda evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncalarına ait bir yuva bulan kişi herkesi şaşkına çevirdi. Google kullanıcılarının YouTube kanalı için çekilen videonun görüntülerine ulaşması sonucu şaşkına düştü. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Sonucu görenler "bu bir sanat eseri" yorumlarında bulundu.
Giriş Tarihi: 04.01.2020 04:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 05:00
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