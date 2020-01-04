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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...

YouTube videosunda evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncalarına ait bir yuva bulan kişi herkesi şaşkına çevirdi. Google kullanıcılarının YouTube kanalı için çekilen videonun görüntülerine ulaşması sonucu şaşkına düştü. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Sonucu görenler "bu bir sanat eseri" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 04:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 05:00
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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...

Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.

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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...
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Google kullanıcıları karınca yuvasına yapılanlar sonrası hayrete düştü! Karınca yuvasına...