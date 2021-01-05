Göller Bölgesi neresidir | Uzmanlardan kritik uyarı: Göller Bölgesi'nde korkutan tehlike

BİRÇOK SEBEP VAR

Göllerin kurumasını tek bir olaya bağlanamayacağını, bunun birçok sebebi olduğunu aktaran Servet Cevni, "Bunların başlıcaları, göllerimizi besleyen akarsu ve yer altı suyu kaynaklarının rejimine olumsuz insan müdahalesi, tarımsal sulamada teknolojik gelişmelerin kullanılmaması, su sarfiyatının çok yüksek olması, havzada kaçak sondaj kuyuları vasıtasıyla kaçak su kullanımları ve küresel iklim değişiklikleri.