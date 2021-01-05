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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Göller Bölgesi neresidir | Uzmanlardan kritik uyarı: Göller Bölgesi'nde korkutan tehlike Göller Bölgesi neresidir | Uzmanlardan kritik uyarı: Göller Bölgesi'nde korkutan tehlike Göller Bölgesi neresidir Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yüksek jeoloji mühendisi Servet Cevni, kuruyan ve çekilen göl sularına tedbir alınmazsa 'Göller Bölgesi' olarak bilinen Burdur ve çevresinin 'çöller bölgesi' diye anılacağını belirtti. Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:00
Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yüksek jeoloji mühendisi Servet Cevni, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, bölgedeki göllerde kuruma ve çekilmenin devam ettiğini söyledi.
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Cevni, "Göllerimiz kuruyor. Göller Bölgesi tehlike altında. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte bu sebeplerden birçoğu insan kökenlidir.
Yani insan eliyle doğrudan yer altı ve yer üstü sularımıza zarar verilerek oluşmaktadır. Hemen herkes bu durumdan rahatsız herkes bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getirmektedir, fakat çözüme yönelik herhangi bir adım bildiğimiz kadarıyla atılmamıştır" dedi.
BİRÇOK SEBEP VAR Göllerin kurumasını tek bir olaya bağlanamayacağını, bunun birçok sebebi olduğunu aktaran Servet Cevni, "Bunların başlıcaları, göllerimizi besleyen akarsu ve yer altı suyu kaynaklarının rejimine olumsuz insan müdahalesi, tarımsal sulamada teknolojik gelişmelerin kullanılmaması, su sarfiyatının çok yüksek olması, havzada kaçak sondaj kuyuları vasıtasıyla kaçak su kullanımları ve küresel iklim değişiklikleri.
Bahsettiğimiz problemler kişi bazında çözülebilecek sorunlar değildir. Ciddi manada komisyonlar kurulup uzman komisyonlarca araştırılması gerekmektedir" diye konuştu.