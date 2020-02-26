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Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin
Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Dilek Y., ayrılmak istediği eşi Behzat Y. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Genç kadın sağ gözünü kaybederken sol gözünde de görme kaybı oldu. Eşinin şiddetine maruz kalan genç kadın, "O cani benim gözlerimin katili. Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin" dedi.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:19
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