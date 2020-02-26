Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin

"BENİM ÇOK İYİ BİR DOKTORA İHTİYACIM VAR"

Bir gözünü kaybeden, bir gözünde de görme kaybı olan şiddet mağduru kadın, gözlerine kavuşmayı hayal ediyor. İyi bir doktora ihtiyacı olduğunu kaydeden Dilek Y., "'Ben bunu yaparım' diyen doktora ihtiyacım var. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Öyle bir doktorun çıkması lazım, beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden, ağabeylerden, ablalardan, bilgisi olan kişilerden yardım istiyorum. Allah rızası için bu konuda ben şifama kavuşmak istiyorum. Maddi ve manevi yardım istiyorum" diye konuştu.