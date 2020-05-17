Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

İhsaniye ilçesinde 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının "tabiat parkı" ilan ettiği Frig Vadisi, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle tüf kayaç yapısında oluşan peribacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çekiyor.