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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan Frig Vadisi sınırlarındaki Emre Gölü'nde, pelikanlar çevreyi şenlendiriyor

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:17
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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyarete kapatılınca sessizliğe bürünen tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü, pelikan misafirleriyle şenlendi.

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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da geniş bir alanı kapsayan Frigya, son günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla sakin günlerini yaşıyor.

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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

İhsaniye ilçesinde 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının "tabiat parkı" ilan ettiği Frig Vadisi, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle tüf kayaç yapısında oluşan peribacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çekiyor.

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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Tarih ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, ATV, kano, bisiklet gibi sportif aktivitelerin yapıldığı ve sosyal tesislerin yer aldığı Emre Gölü de yerli ve yabancı turistlerce ilgi görüyordu.

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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal tesisleri ve sportif aktiviteleri kısıtlanan Emre Gölü, bahar ayında gelen göçmen kuşlarla şenlendi.