Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

Son dakika haberine göre: Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da devam eden fırtına, etkisini iyice artırdı. İstanbul'da araçların üzerine çamur yağarken, İzmir'de deniz taştı. Bursa'da 270 yıllık çınar ağacı devrildi, Arnavutköy'de uçan çatı ise mahalleliye büyük panik yaşattı. Öte yandan Esenyurt'ta kuvvetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu, yaralılar var.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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