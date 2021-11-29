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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

Son dakika haberine göre: Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da devam eden fırtına, etkisini iyice artırdı. İstanbul'da araçların üzerine çamur yağarken, İzmir'de deniz taştı. Bursa'da 270 yıllık çınar ağacı devrildi, Arnavutköy'de uçan çatı ise mahalleliye büyük panik yaşattı. Öte yandan Esenyurt'ta kuvvetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu, yaralılar var.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:25
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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

Türkiye güne şiddetli rüzgar ve fırtınayla uyandı. Çeşitli illerimizden gelen haberler nedeniyle herkes büyük korku yaşarken, Meteoroloji'den 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı kodlu uyarı geldi. Vatandaşlardan çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar konusunda tedbirli olunması istendi.

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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI

Dünden bu yana lodosun etkili olduğu İstanbul, bu sabaha da hareketli başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde araçların üzerine çamur yağdı.

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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

ARNAVUTKÖY'DE UÇAN ÇATI KORKUTTU

Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

KARŞIYAKA'DA DENİZ TAŞTI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, kentte vapur seferleri iptal edildi.

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Fırtına İstanbul dahil pek çok ili vurdu! Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı...

Tam fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı. Çift yönlü bölünmüş yolun Karşıyaka- Konak istikametindeki kısmı tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı.