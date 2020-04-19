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Esra Erol aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 10:43
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Esra Erol aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı.

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Esra Erol aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Güzel sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı.

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Esra Erol aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Esra Erol'un memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Esra Erol aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

İşte Esra Erol'da programının sunucusu, sevilen isim Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

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Esra Erol aslen nereli? Kimse tahmin edemedi

Melike İpek Yalova - İstanbul