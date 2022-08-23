Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

Eskişehir'deki bir dizi çekimi için ellerinde kılıçla yolda yürüyen 3 kişinin görüntüleri sosyal medyada "Eskişehir Teksas'a döndü" ifadeleriyle paylaşıldı. Algı operasyonu için kullanılan görüntüleri akıbeti kısa sürede ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, kişilerin dizi seti ekibi olduğunu belirtti.