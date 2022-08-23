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Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

Eskişehir'deki bir dizi çekimi için ellerinde kılıçla yolda yürüyen 3 kişinin görüntüleri sosyal medyada "Eskişehir Teksas'a döndü" ifadeleriyle paylaşıldı. Algı operasyonu için kullanılan görüntüleri akıbeti kısa sürede ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, kişilerin dizi seti ekibi olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 16:38
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Eskişehir’de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

Eskişehir'de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında paniğe neden olan 3 şahısın set ekibi olduğu öğrenildi.

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Eskişehir’de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadaki iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

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Eskişehir’de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı.

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Eskişehir’de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

Yapılan açıklamayada, "Eskişehir'de yabancı uyruklu üç şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile yürüyor" şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TRT tarafından Eskişehir'de çekilen "Mahsusa Trablus" dizisinin ekibi olduğu belirtildi.

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Eskişehir’de kılıçla gezen 3 kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Algı operasyonları çöktü

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre de olayla ilgili araştırma yapıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı.