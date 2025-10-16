Yaşam

Eskişehir’de 14 yıllık cinayet aydınlatıldı! Kayıp vakasının ardındaki gerçek ortaya çıktı: Olayın perde arkası kan dondurdu

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muharrem Kılınç'ın (50) akıbeti 14 yıl sonra ortaya çıktı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu. Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından Kılınç'ın kemiklerinin, evlerinin yanında bulunan kullanılmayan bir eve gömüldüğü belirlendi. Sır gibi kaybolan Kılınç'ın ölümünün perde arkası da gün yüzüne çıktı. İşte kan donduran cinayetin detayları...

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde oturan Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu.

Ailesi bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak tüm aramalarda Muharrem Kılınç'ın izine rastlanmadı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını yeniden açarak özel bir ekip kurdu.

KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEREK GÖMÜLMÜŞ

Yapılan 1 yıllık çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç'ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

KILINÇ'A AİT KEMİKLER BOŞ BİR EVİN ZEMİNİNDE BULUNDU

Muharrem Kılınç'ın cesedinin bulunması için jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı.

Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ali Kılınç ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MAKTULÜN İLKOKUL ARKADAŞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Muharrem Kılınç'la ilkokul arkadaşı olan Dursun Sak, hala şokta olduğunu aktararak, "Muharrem'le beraber ilkokulda arkadaşımız, askere beraber gittik. Bu olayı duyunca gerçekten şok olduk, köy olarak da şok olduk. Bugüne kadar böyle bir olay köyümüzde hiç yaşanmış bir şey değil. Bütün köy olarak buna hepimiz üzülüyoruz. Öldüren kardeşinin de böyle yapacağına herkes çok şaşırıyor. Biri daha baba yiğit, daha güçlü. A.K. gibi iki tanesini tek eliyle havaya kaldırır. Çok güçlüydü rahmetli. Biz gençken güreş yapardık, iki kişi yıkamazdı. O derece baba yiğit biriydi. Hep yakındık birbirimize. Düğünlerde, bayramlarda şakamız, muhabbetimiz olurdu" dedi.

"HERKES MERSİN'DE BİLİYORDU"

Muharrem Kılınç'ın gittiği Mersin'de kayıp olduğunu bildiklerini söyleyen Sak şöyle devam etti:

"Herkes evlendikten sonra herkes kendine bir yol çizdi. Bu da İzmir'e gitti. Bir daha uzun süre birbirimizi göremedik. Köy olarak da gelmedi bize, çok seyrek geldi. Sonra da eşinden ayrılmış diye duyduk. En sonunda da öldüğünü. Herkes Mersin'e gitti, Mersin'de kayıp biliyordu. A.K. benim komşum, komşuluğu da iyiydi. Böyle bir şey yapacağını da hiç kimse tahmin edemedi."