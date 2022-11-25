Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Birbirinden bağımsız parçalardan öyle şeyler üretiliyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. Varlığını bile unuttuğunuz eski telefonunuz aslında büyük bir icada dönüşebilir. Rus mühendis eski bir telefondan yola çıktı ve kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Mühendisin bu videosu milyonlar tarafından izlendi.