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Haberler Galeri Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Birbirinden bağımsız parçalardan öyle şeyler üretiliyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. Varlığını bile unuttuğunuz eski telefonunuz aslında büyük bir icada dönüşebilir. Rus mühendis eski bir telefondan yola çıktı ve kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Mühendisin bu videosu milyonlar tarafından izlendi.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:26
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Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Eski telefonunuz evinizin hiç hatırlamadığını bir köşesinde mi duruyor? O zaman onu oradan çıkarma zamanı. Çünkü Rus mühendis, saatlerce uğraştı, eski Nokia telefonunu kenara atmak yerine bakın neye dönüştürdü. Son haline çok şaşıracaksınız!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Önce telefonun içini açıyoruz. Eski Nokia telefonların arka kapağını çıkarmak oldukça kolay.

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Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Bu adımdan sonra şimdi de ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.

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Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

Ancak işimiz elbette burada bitmiyor! İşlem devam ediyor...

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Eski telefonunu atmak yerine bakın ne yaptı! Rus mühendis Nokia telefonunu öyle bir şeye çevirdi ki...

İşte bu kadar. Ancak asıl iş şimdi başlıyor...