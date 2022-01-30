Erciyes’te sömestır etkisi! Kış tatilcileri akın etti

8 yıldır kayak yapan ve Erciyes'e şehir dışından gelen üniversite öğrencisi İrem Demir ise, "Bugün Erciyes'e board denemek için geldik. Sonra boardda kalkamadığım için kayağa dönüş yaptım. Şimdi kayakla biraz kayacağım. Erciyes güzel hava güzel başlamıştı. Biraz kar yağdı ama güzel. Sis olmadığı sürece kayılır. Kültür olarak burası çok güzel. Oynayanlar da var, kayanlar da var. Bence Erciyes tam bir Türkiye ve zirveye de yaya olarak çıkılabiliyor fotoğraf ya da video çekebilmek için. Pazar günü olduğu için bugün biraz kalabalık" diye konuştu.