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Ensesini görenlerin tüyleri diken diken oldu 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

Yaklaşık beş bin türe sahip keneler, bahar ve yaz aylarında sıklıkla ortaya çıkıyor. Keneler, örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır. Hayvanlar olduğu kadar insan vücuduna da yapışıyor. Bazı keneler yanlış müdahale nedeniyle can kaybına da neden olabilir. Yurt dışında çekilen bir video ise görenlerin tüylerini diken diken etti. Küçük çocuğun ensesi görenleri dehşete düşürdü. Küçük çocuğun ensesi kene ile kaplanırken, bir kişi teker teker temizledi o anları ise sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.01.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 14:00
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Ensesini görenlerin tüyleri diken diken oldu 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

Açık havada ağaçlarda, çalılarda, yaprak yığınlarında ya da çimlerde bulunan keneler insanların ve sıcakkanlı hayvanların kanı ile beslenirken, küçük çocuğun ensesi görenlerin midesini bulandırdı.

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Ensesini görenlerin tüyleri diken diken oldu 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

Ensesi keneyle dolu çocuğa bir kişi müdahale ederken o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Ensesini görenlerin tüyleri diken diken oldu 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

KENE NEDİR?

Keneler (Ixodida), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır.

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Ensesini görenlerin tüyleri diken diken oldu 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

Akar ve kene terimi genellikle birbiri yerine kullanılsa da esasen sıcakkanlı hayvanlarda asalak olarak yaşayan türlere kene, bitkilerle beslenen türlere de akar adı verilir.

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Ensesini görenlerin tüyleri diken diken oldu 🐞 Keneleri teker teker çıkardı | O anları sosyal medyadan paylaştı

Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındırlar. En çok nisan ayından eylül ayına kadarki dönemde görülürler.