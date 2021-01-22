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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En yeni cuma mesajları burada! 2021'e özel resimli ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın En yeni cuma mesajları burada! 2021'e özel resimli ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi cuma gününe özel öğle vaktinde kılınan cuma namazı öncesinde güzel bir mesaj ile birbirlerinin cumasını tebrik etmek istiyorlar. İnternet üzerinden cuma mesajı araştıran vatandaşlar için en yeni ve resimli mesajları sayfamızda derledik. 2021 yılına özel en yeni resimli cuma mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte sosyal medya ya da SMS olarak paylaşılabilecek en yeni resimli ve hadisli, dualı cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:14
Cuma mesajları, günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranıyor. En yeni cuma mesajı ile eşinin dostunun cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar için resimli ve yazılı cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Cuma günleri birbirlerine "Hayırlı Cumalar" diyerek iyilik dilekleri sunan vatandaşlar, göremedikleri yakınlarına ve dostlarına da SMS ya da sosyal medya aracılığıyla mesaj göndererek cuma gününü tebrik ediyor. İşte 2021 yılına özel en yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!
Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...
"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagısla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."
Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.