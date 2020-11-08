Emniyet teşkilatının fünyenin ucundaki kahramanları: Bomba imha ekipleri

Başta terörle mücadele olmak üzere bombalı saldırı ve saldırı girişimlerinde riski en aza indirmeye çalışan bomba inceleme ve imha ekipleri, canlarını hiçe sayarak görev yapıyor. Polis memuru Ahmet Safa Adanalı, "Zeytin Dalı, Azez ve Afrin ile çukur operasyonlarında görev aldık. Şu anda Tel Abyad'da aktif olarak görev yapmaktayız. Bizim için her şüpheli paket bombadır. Hepsine aynı titizlik ve emniyetle yaklaşıyoruz. Vatandaşımızın tırnağına dahi zarar gelmeden bu görevleri tamamlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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