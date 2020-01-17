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Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı Hafsa Derindere ile 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün velisi olarak karnelerini aldı. Şehit eşi Kübra Akyüz, kızının bu mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ömür boyu şehit çocuklarının velisi olduklarını söyleyen Aktaş, "Bundan sonra da evlatlarımızın bütün eğitim olaylarını takip edeceğiz, onların yanında olacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 13:53
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Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında Iğdır'da şehit edilen polis memuru İbrahim Derindere'nin ilkokul çağına gelen kızı Hafza Derindere Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından evinden alınarak makam aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na götürülmüştü. 1/D sınıfında eğitim gören minik Hafsa yarıyıl tatilinde de karnesini velisi sayılan Emniyet Müdürü Aktaş'la birlikte aldı.

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Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Karnesi 'çok iyi' olan Hafsa Derindere, "Okulun ilk günü beni okula götüren Zafer amca karnemi almaya da geldi. Çok mutluyum" dedi.

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Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise "Okul başladığı zaman okula ilk gün beraber geldik. Hafsa, öğretmenlerinden öğrendiğim kadarıyla başarılı bir öğrenci inşallah daha da başarılı olacak" diye konuştu.

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Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Minik Hafsa'nın velisi olarak karnesini alan Aktaş daha sonra aynı okulda eğitim gören şehit kızı Zeynep Ravza Akyüz'ün sınıfına girdi.

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Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

2012 yılında Van'da görev yaparken terör örgütü tarafından şehit edilen Tuncay Akyüz'ün kızı olan Zeynep Ravza'nın de karnesini veli sıfatıyla Emniyet Müdürü Aktaş aldı. Derslerinin 'pek iyi' olduğunu gören Aktaş, minik Zeynep Ravza'yı alnından öpüp sarıldı.