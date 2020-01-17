Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi gözyaşlarını tutamadı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı Hafsa Derindere ile 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün velisi olarak karnelerini aldı. Şehit eşi Kübra Akyüz, kızının bu mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ömür boyu şehit çocuklarının velisi olduklarını söyleyen Aktaş, "Bundan sonra da evlatlarımızın bütün eğitim olaylarını takip edeceğiz, onların yanında olacağız" dedi.