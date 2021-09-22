Elektronik atıklardan her gün evde 1 gram altın elde ediyorlar

Altını, bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan hafıza kartlarından elde ettiklerini aktaran Cemil Şahin ise şöyle konuştu:

"Hafıza kartları üzerinde bulunan altın kaplamadan, altın elde ediyoruz. Bunlar saf 24 ayar altın kaplama ürünler. Evdeki atık elektronik eşyaları çöpe atacağımıza bunları evde kullanılan temizlik ürünleriyle işleyerek kendi madenimizi oluşturuyoruz. Bunları yakarak ya da evde kullanılan çamaşır suyu gibi temizlik ürünleriyle eriterek saf altın haline getiriyoruz. En iyi iletken olduğu için bütün elektronik cihazlarda altın, gümüş, paladyum ve bakır kullanılmıştır."