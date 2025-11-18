Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

"BU KADAR BASİT OLMAMALI"

Çocuğuna çarpıp ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını isteyen baba Çam, kazayı duyduğu anda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana 'Kaza yaptı, yaralı' dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı, geldim. Cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölüme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak, giden geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini bulsun."