Yaşam

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Adana'da yürekleri dağlayan bir ölüm meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden geçmek isteyen 12 yaşındaki Muhammet Miraç, ehliyetsiz olduğu belirlenen 26 yaşındaki Eren K.'nın kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. En büyük hayalinin makine ressamı olmak olduğu öğrenilen Muhammet'in cenaze namazını babası kıldırdı.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Eren K. kontrolündeki 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a çarptı.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Savrulan Çam, takla atarak asfalta düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Çocuğun çorabının otomobilin kaputuna takıldığı da görüldü. Çam'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Aracını olay yerinde bırakıp kaçan Eren K., kazadan kısa süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Miraç Çam için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

'SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMIŞ'

Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit Çam, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuğum sabah saat 08.00 civarında okula giderken yaya geçidini kullanıp karşıya geçiyordu. Kırmızı ışıkta geçen bir araç tarafından çarpıldı. Çarpma anı ile düşme mesafesi yaklaşık 50 metreydi. Ayrıca sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şu an ehliyetsiz araç kullanan bir kişi. Zaten aracı orada bırakıp kaçmıştı, daha sonra teslim oldu. Adalete güveniyoruz" dedi.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Oğlunun duygusal bir yapıya sahip olduğunu anlatan Çam, "Oğlumun hayalleri vardı, her gün hayalleri üzerine konuşurdu. Makine ressamlığı istiyordu. Çok güzel hareketli parçalar yapardı, mühendislik alanında oynar, parçalar üretirdi. Gelecek sene nisan ayında 13 yaşında olacaktı. Çocuğum çok iyi, çok duygusaldı. Her çocuk gibi yaramazlıkları vardı ama çok duygusaldı. Herhangi bir kızmada, bağırmada hemen duygulanıp ağlayabilen bir çocuktu. Allah'ın takdiri, diyecek başka lafımız yok" diye konuştu.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

"BU KADAR BASİT OLMAMALI"

Çocuğuna çarpıp ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını isteyen baba Çam, kazayı duyduğu anda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana 'Kaza yaptı, yaralı' dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı, geldim. Cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölüme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak, giden geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini bulsun."

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Öte yandan, ölen çocuğunun cenaze namazını babası Çam'ın kıldırdı.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Baba Çam'ın cenaze namazını kıldırdığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Ehliyetsiz maganda 12 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Cenaze namazını babası kıldırdı

Namazın kılınmasının ardından Muhammet, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.