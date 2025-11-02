Yaşam

Edirne'de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

Edirne'de iki tır ile üç otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edirne'de facia gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Edirne-Lalapaşa kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır ile üç otomobil çarpıştı.

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza yeri adeta savaş alanına döndü.

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 yaralı ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı

İşte korkunç kazadan görüntüler...

Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı
Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı
Edirne’de facia gibi kaza: 1 ölü 2 yaralı