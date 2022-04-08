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Haberler Galeri Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin katledildiği kan donduran vahşette yeni bir gelişme kaydedildi. Hem sırtından hem de başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve katliam günü çalındığı öne sürülen 30 bin TL ve 8 cumhuriyet altını bakın nereden çıktı?

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:41
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Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon TL'lik altınlar için öldürüldüğü öne sürülen Güner Ailesi'nin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla devam ediyor.

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Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı Sarı lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma, olayla ilgili farklı detaylara ulaşmaya çalışırken, verilen bilgiler ışığında dün katliam evinde yeniden arama yapıldı.

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Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

EV DİDİK DİDİK ARANDI

Jandarma timleri, olay günü gürültüye uyanıp elindeki tüfekle avluya çıktığı sırada sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden dede Mehmet Güner'in yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kaybolduğu ileri sürülen para ve altınlar için evi didik didik aradı.

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Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

"BANA BİR ŞEY OLURSA…"

Dede Güner'in "Bana bir şey olursa param saatte" dediğinin ortaya çıkmasının ardından duvardaki ve evdeki tüm saatler de incelemeye alındı.

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Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

Evde bulunan kurmalı iki duvar saatinde ve saatlerin asılı bulunduğu duvarlarda yapılan aramalarda paralara ve altınlara ulaşılamadı.