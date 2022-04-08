Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin katledildiği kan donduran vahşette yeni bir gelişme kaydedildi. Hem sırtından hem de başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve katliam günü çalındığı öne sürülen 30 bin TL ve 8 cumhuriyet altını bakın nereden çıktı?

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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