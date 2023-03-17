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Haberler Galeri "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

"Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri bu yıl da birçok öğrenci tarafından hazırlanacak ve çeşitli etkinliklerde okunacak. 18 Mart 2023 Cumartesi günü Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde anlamlı etkinlikler gerçekleştirilecek. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 22:16
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Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar... 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları günün en çok aratılanları arasında yer aldı. Her yıl düzenlenen Çanakkale Zaferi kutlamaları bu yıl 108. yılında kutlanıyor. 108.yıldönümünde 18 Mart mesajları ve sözleri en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve Atatürk görselleri olarak araştırılıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve Atatürk görselleri

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Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar... 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ BURADA!

Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.

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Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar... 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

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Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar... 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

Çanakkale Zaferimizin 108. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

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Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar... 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.