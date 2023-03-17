"Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları günün en çok aratılanları arasında yer aldı. Her yıl düzenlenen Çanakkale Zaferi kutlamaları bu yıl 108. yılında kutlanıyor. 108.yıldönümünde 18 Mart mesajları ve sözleri en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve Atatürk görselleri olarak araştırılıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve Atatürk görselleri