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"Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri bu yıl da birçok öğrenci tarafından hazırlanacak ve çeşitli etkinliklerde okunacak. 18 Mart 2023 Cumartesi günü Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde anlamlı etkinlikler gerçekleştirilecek. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 22:16Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 22:16