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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat! Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!
İnternetin hayatımıza girdiği günden bu yana dikkat testleri milyonlar tarafından oldukça ilgi görüyor elbette. Ama bu defa çözeceğiniz test diğerleriyle çok farklı... Bu resimdeki kitabı görebilenlerin sayısı oldukça az. İşte dünyanın en zor testi olduğu iddia edilen dikkat testi...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 05:01 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 05:03
Bu resimdeki kitabı bulmak belki de dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi... Bakalım bulabilecek misiniz? Testin cevaplarını foto galerinin sonunda bulabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?
Bu anahtar hangi kapıyı açar? Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.
Yerlerini bulabilir misiniz?