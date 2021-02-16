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Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!

İnternetin hayatımıza girdiği günden bu yana dikkat testleri milyonlar tarafından oldukça ilgi görüyor elbette. Ama bu defa çözeceğiniz test diğerleriyle çok farklı... Bu resimdeki kitabı görebilenlerin sayısı oldukça az. İşte dünyanın en zor testi olduğu iddia edilen dikkat testi...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 05:01 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 05:03
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Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!

Bu resimdeki kitabı bulmak belki de dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi... Bakalım bulabilecek misiniz? Testin cevaplarını foto galerinin sonunda bulabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!

Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?

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Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!


Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!


Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

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Dünyanın en zor testi! Bu resimde gizlenmiş kitabı görenler dikkat!

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.

Yerlerini bulabilir misiniz?