Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

"Bana 'Biz de hastalığı senin yaşantılarından öğreniyoruz' diyorlar"

"Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur" diyen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, "Denizli'de iş problemi yaşadığım için yaz sezonunda Antalya'ya çalışmaya gittim. Bu gittiğim yılarda işçi lojmanında kaldığım gece dinlenirken bir sivrisinek beni soktu. Sonra rahatsızlık yaşamam üzerine doktorlara gittim ve kendileri bana durumu soğuk algınlık olarak nitelendirdiler. Yaz sezonun bitimine doğru farklı olarak nitelendirme yapmaya başladılar.