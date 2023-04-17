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Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisinin hayatı karardı. İlerleyen hastalığı nedeniyle 9 yıldır insan içine çıkamayan güvenlik görevlisi, enfeksiyonun çürümeye neden olmasından dolayı çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı. Popular Science sivrisinekleri dünyanın en ölümcül canlıları olarak göstermişti.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:12
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Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

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Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

Çalışma esnada sivrisineğin ısırması sonucu Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar başladı. Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, Denizli'ye gelerek ailesinin yanında tedaviye başladı. Her geçen gün ölüme sürüklenen ve teşhisin geç konuşması nedeniyle yanlış tedavi uygulanan güvenlik görevlisi, bir filin ayağı kadar ayakları şişerek yatağa tamamen muhtaç kaldı.

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Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

Vücutta oksijen ile kanın azalması, şiddetli ağrılar ve özellikle de lenf kanallarının tıkalı olması nedeniyle doğal yollardan atılamayan ödemin sebep olduğu enfeksiyon sonucu farklı kentlerdeki çeşitli hastanelere giden güvenlik görevlisi; ozon tedavisi, kök hücre tedavisi gibi tedavilerin denenmesine rağmen hastalığını bir türlü vücudundan atamadı.

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Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

Şu anda enfeksiyonun tedavi edilemediği için etleri çürürken, aile doktorların mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkın kimsenin bilgisi olmadığını söyledi. Acılar içinde kıvranan adamı bekleyen sonun ise doktorlar tarafından tedavi edilmezse eğer 'çoklu organ yetmezliği' ölümü olacağı belirtildi.

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Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟

"Bana 'Biz de hastalığı senin yaşantılarından öğreniyoruz' diyorlar"
"Çekecek gücüm kalmadı, ölüm belki kurtuluşumdur" diyen İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, "Denizli'de iş problemi yaşadığım için yaz sezonunda Antalya'ya çalışmaya gittim. Bu gittiğim yılarda işçi lojmanında kaldığım gece dinlenirken bir sivrisinek beni soktu. Sonra rahatsızlık yaşamam üzerine doktorlara gittim ve kendileri bana durumu soğuk algınlık olarak nitelendirdiler. Yaz sezonun bitimine doğru farklı olarak nitelendirme yapmaya başladılar.