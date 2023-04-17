17 Nisan 2023, Pazartesi
Dünyanın en ölümcül canlısı hayatını kararttı! 9 yıldır insan içine çıkamıyor... 🦟
Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisinin hayatı karardı. İlerleyen hastalığı nedeniyle 9 yıldır insan içine çıkamayan güvenlik görevlisi, enfeksiyonun çürümeye neden olmasından dolayı çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldı. Popular Science sivrisinekleri dünyanın en ölümcül canlıları olarak göstermişti.
Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:12
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