04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dünyanın en ilkel kabilesi "Raute Kabilesi"! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Giriş Tarihi: 04.10.2019 00:04
  • 1
  • 82
Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.

  • 2
  • 82
Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı.

  • 3
  • 82
Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti.

  • 4
  • 82
Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

  • 5
  • 82
Dünyanın en ilkel kabilesi Raute Kabilesi! Maymun eti yiyerek beslenen Raute Kabilesi görenleri şaşkına çeviriyor

Raute kabilesi üyeleri, etnik kimliklerine sıkı sıkıya bağlılar ve kendilerinin kral soyundan geldiğine inanıyorlar.