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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 17:25
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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Bu şekilde...

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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!