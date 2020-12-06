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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Korkunç an... Dünyada yaşanan bazı olaylar insanları şaşırtmaya ve aynı zamanda da korkutmaya davam ediyor. Fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. Bu fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz birbirinden ilginç o fotoğraflar... Giriş Tarihi: 06.12.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 17:09
Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Korkunç an...
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası.
Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Korkunç an...
Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Korkunç an...
Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Korkunç an...
Dünyadan şaşkına çeviren fotoğraf! Korkunç an...
Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.