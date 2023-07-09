Dünyada sadece 4 adet var! Hitler döneminden Trabzon’a uzanan ilginç hikaye

Baskı makinesinin Hitler döneminde tank yapımı için eritildiğine dikkat çeken Üçüncü "Müzemizdeki matbaa bölümümüzün en nadide eserlerinden biri Frankenthal baskı makinemizdir. Bu makinemizin en büyük özelliği Almanlar'ın 1863 yılında açtığı sadece matbaa fabrikası olarak kullandıkları bir yer var. İkinci Dünya Savaşında Hitler acil demir ihtiyacını gidermek için Frankenthal fabrikasındaki bütün matbaa makinelerini eriterek tank yapıyor. Sonrasında İkinci Dünya Savaşı sona erince aynı fabrika kendi içerisinde bulunan tankları eritip matbaa makinesine çeviriyor. 100. yılında, 1963 yılında 100 adet matbaa makinesi üretiyor. Üretilen 100 adet matbaa makinesinin 96 adedi çeşitli şekillerde bazısı hurdaya ayrılıp kayboluyor. Kalan dört adedinin biri Almanya'da, biri Rusya'da, basın müzelerinde biri de bizim basın müzesinde buluyor. Diğerinin ise Ankara bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarihi değeri olan 4 adet makineden bir tanesi müzemizde yer alıyor" dedi.



