10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

Dünya tarihine geçen gizemli olaylar görenleri şaşırttı. Bilim insanları bu gizemli olaylara açıklık getiremedi. Gelişen teknolojinin yardımı ve yapılan uzun araştırmalar sonucunda bazı olayların arkasındaki sebepler bulundu, ama halen gizemini koruyan ilginç vakalar var. Bunların bazıları geçtiğimiz yüzyıl içinde, bazıları ise binlerce yıl önce yaşandı. Kimileri içinse tamamen uydurma olduğu söyleniyor, ancak halen konuşuluyorlar.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:53
  • 1
  • 130
Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

Dünyada bilimin açıklayamadığı iddia edilen, hala sırrını saklayan birçok olay var. Hangisi doğru hangisi yalan bilinmiyor ama ortak özellikleri çok ilginç olmaları.

  • 2
  • 130
Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

Hala açıklanamamış dünya üzerindeki sayısız olaydan derlediğimiz görece kısa listeye şöyle bir göz atmak isteyebilirsiniz.

  • 3
  • 130
Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

DENİZ KAVİMLERİ

  • 4
  • 130
Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

Kim oldukları ya da nereden geldikleri hala büyük bir muamma. MÖ. 1200 dolaylarında Yunan yarımadası, Ege ve Akdeniz kıyıları, Anadolu, Suriye, Fenike, Filistin'deki tüm şehirleri yakıp yıkarak üzerinden geçmişler, Antik Mısır'ın içlerine kadar ilerlemişler.

  • 5
  • 130
Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

Doğu Akdeniz'deki medeniyetler, Hititler, Yunanlar ve Minos Uygarlığı gibi pek çok uygarlığın ya çökmesine ya da gerilemesine yol açmışlar, Troya kenti tümüyle yok olmuş, Ugarit şehri düşmüş örneğin...