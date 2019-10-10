Dünya tarihine geçen gizemli olaylar! Bilim insanları açıklayamıyor...

Dünya tarihine geçen gizemli olaylar görenleri şaşırttı. Bilim insanları bu gizemli olaylara açıklık getiremedi. Gelişen teknolojinin yardımı ve yapılan uzun araştırmalar sonucunda bazı olayların arkasındaki sebepler bulundu, ama halen gizemini koruyan ilginç vakalar var. Bunların bazıları geçtiğimiz yüzyıl içinde, bazıları ise binlerce yıl önce yaşandı. Kimileri içinse tamamen uydurma olduğu söyleniyor, ancak halen konuşuluyorlar.