Dünya gözlerini alamadı! Gökyüzünde "Süper Solucan Ay" şöleni

Gökyüzünde görsel şölen... "Süper Solucan Ay" adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Ay'ın, daha büyük ve daha parlak göründüğü "Süper Solucan Ay" İstanbul semalarında da görüldü. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. İşte o büyüleyici kareler...