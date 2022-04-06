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Haberler Galeri Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ergün Arslan'ın, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmesine ilişkin tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, olayın ardından kendisini farklı biri olarak tanıttığı mahallede etraftakilerle konuştuğunu, ağabeyinin kız çocuklarına laf atanlara tepki gösterince çıkan arbedede öldürüldüğünü öğrendiğini belirtti. Kız çocuğunun verdiği ifadede de fotoğrafını çeken kişinin Ergün Arslan olmadığını dile getirdiği belirtildi. 19 senedir evli olduğu Ergün Arslan'ın böyle bir şey yapmayacağını belirten Azize Arslan, "Küçük bir çocuğu gördüğünde bile seven bir insan değildi. 'Ben korkuyorum bu çocuğu taciz ediyor diyecekler' diye sevmiyordu. Korkudan çocukları bile dışarıda sevmezdi." şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 13:00
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Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, Diyarbakır'da 3 Nisan 2022'de akşam saatlerinde Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda yaşandı. 40 yaşındaki Ergün Arslan, parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla, bir grup tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Dövülüp, yaralı halde sokaklarda dolaştırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Arslan, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti.

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Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. (16), E.H.T. (16) tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı. İtiraz üzerine şüphelilerden Baran Eren (23) yeniden gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı. Ergün Arslan ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

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Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

KIZ ÇOCUĞUNUN FOTOĞRAFINI ÇEKEN BAŞKASI ÇIKTI

Fotoğrafının çekildiği iddia edilen kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu. Kız çocuğuna, öldürülen Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilerek, fotoğrafını çeken kişinin o olup olmadığı soruldu. Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Tutuklanan şüpheliler de Ergün Arslan'ın nasıl bıçaklandığını görmediklerini ve yaralıyı polis merkezine götürmek istediklerini, suçsuz olduklarını öne sürdü.

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Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, olaydan sonra mahalleye gittiğini belirterek, "Kendimi farklı biri olarak tanıttım. Mahalledekiler bana, bazı gençlerin Anzele Parkı'nda suya giren kızlara laf attığını ve tacizde bulunduğunu söyledi.