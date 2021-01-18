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Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

Diyarbakır sur tünelleri | UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır surlarında savunma alanlarındaki tüneller görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 12:29
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Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

Diyarbakır'ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen tarihi Diyarbakır surları, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı.

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Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

82 burçtan oluşan, Çin seddinin ardından dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarı olan surlardaki dehliz ve tüneller görüntülendi.

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Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

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Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yaptığı açıklamada, surların içinin okunmamış bir tarih kitabı olduğunu söyledi.

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Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

Okunduğunda tarihin değişeceğini savunan Aksu, "Surları gezdiğiniz zaman zaten eşi benzeri olmayan bir şaheser görüyorsunuz.

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Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

Binlerce yıldır dimdik ayakta kalan, belki de dünyanın en büyük, en görkemli eseri. Tabi bu surlar yapıldığı zaman kitabelerden baktığımızda, burçtaki yazıtlara baktığımızda 33 medeniyetin hepsinin izini görüyorsunuz.