Diyarbakır sur tünelleri | Tarihi geçitler görüntülendi! Çin Seddi'nin ardından ikinci

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Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yaptığı açıklamada, surların içinin okunmamış bir tarih kitabı olduğunu söyledi.