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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi: Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi: Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
Ramazan ayı ne zaman? On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan ayı için bekleyiş sürüyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının 2021 yılında hangi tarihte denk geldiği merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler listesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 16:54
Ramazan ayı ne zaman, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Yeni yıla girmemize kısa süre kala Ramazan ayı takvimi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak