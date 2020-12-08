Diyanet takvimi: Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Ramazan ayı ne zaman? On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan ayı için bekleyiş sürüyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının 2021 yılında hangi tarihte denk geldiği merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler listesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...