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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet son dakika: Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Bu yıl teravih namazı var mı? Evde kılınır mı, kaç rekat? Diyanet son dakika: Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Bu yıl teravih namazı var mı? Evde kılınır mı, kaç rekat?
Teravih namazı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu seneki teravih namazı hakkında açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene teravih namazı evlerde idrak edilmişti. Bu sene camilerde namaz kılınıp kılınmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? Bu yıl teravih namazı var mı? Evde kılınır mı, kaç rekat? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:39
Teravih namazı camilerde kılınacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazı da gündeme geldi. Yatsı namazı ile birlikte eda edilen teravih namazının bu sene camilerde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Peki, teravih namazı camilerde kılınacak mı? Bu yıl teravih namazı var mı? Evde kılınır mı, kaç rekat? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik." RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın ilk orucu için 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de
"Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek. 2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
in İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceği bildirildi.