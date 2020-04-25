Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ikinci orucu bugün tutuluyor. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de oruç tutarken en geç ne zamana kadar niyet edilmesi gerektiği oldu. Peki, oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in oruç ve niyet açıklaması...