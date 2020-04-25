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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şetif'in ikinci orucunu bugün tutuyor. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Peki, Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:15
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