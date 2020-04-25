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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şetif'in ikinci orucunu bugün tutuyor. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Peki, Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:15
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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ikinci orucu bugün tutuluyor. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de oruç tutarken en geç ne zamana kadar niyet edilmesi gerektiği oldu. Peki, oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in oruç ve niyet açıklaması...

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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz.

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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

ORUCA EN GEÇ NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Diyanet'in açıklamasına göre;

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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalklması fiili bir niyettir. Kimi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

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Diyanet: Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışınndaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise "imsak"tan önce niyet edilmesi gerekir.