15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Diyanet: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

Diyanet: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, insanlığıa rehber ve en güzel örnek olan İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili için camiler hazırlanmaya başladı. Mevlid Kandili'nin ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek günde oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:35
  • 1
  • 21
Diyanet: Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Mevlid Kandili'nin dualarla ve ibadetlerle geçirecek. Mevlid Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de oruç ibadeti oldu. Bu mübarek günde oruç tutmak isteyenler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Diyanet: Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre, 2021 Mevlid Kandili önümüzdeki 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece idrak edilecek.

  • 3
  • 21
Diyanet: Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Geçtiğimiz yıllarda Diyanet'ten yapılan Mevlid Kandili paylaşımı şöyleydi; O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.

  • 4
  • 21
Diyanet: Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, onun gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

  • 5
  • 21
Diyanet: Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?

Rabbimiz onu bizlere, "şahit, müjdeleyici, uyarıcı" ve "dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi" olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.