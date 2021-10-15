15 Ekim 2021, Cuma
Diyanet: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, insanlığıa rehber ve en güzel örnek olan İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili için camiler hazırlanmaya başladı. Mevlid Kandili'nin ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek günde oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet açıklamaları...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:35
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