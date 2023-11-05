05 Kasım 2023, Pazar
Dilan Polat-Engin Polat çiftinin tutuklanmasında yeni detaylar! Etkin pişmanlıktan yararlandı her şeyi itiraf etti
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat-Engin Polat olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Haklarında birçok suçlama bulunan ikili tutuklanırken, Polat çiftinin avukatı ve suçlamalarla ilgili şüphelilerden biri olan Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık yasasından yararlanarak sorgusunda her şeyi anlattığı öğrenildi. Ortaya çıkan rakamlar ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 18:49
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