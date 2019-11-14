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Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...

Sosyal medyada dolaşan bazı testler çözmeye çalışanları zorluyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol olduğu belirtilen bazı soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:11
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Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu.

Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

(NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

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Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

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Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

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Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...

Ekmek kızartma makinesini bulun

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Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.