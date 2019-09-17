Devlet destekleri sürüyor! 'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı

2019 yılı içinde konut desteğinde katkı 24 bin 476 liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin lira oldu. Nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 66 bin 952 lira karşılıksız paraya kavuşacak.