Devlet destekleri sürüyor! 'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı
Merkez Bankası'nın 2 ay içerisinde 750 baz puan faizleri düşürmesi ev alma maliyetlerini aşağı doğru çekerken evlenmek ve ev almak isteyenlere devlet destekleri sürüyor. Devlet çiftlere toplam 67 bin TL katkı sağlıyor.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:02
Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte vatandaşın ev alma maliyeti önemli ölçüde düşerken, devlet evlenmek ve ev sahibi olmak isteyenler için destekleri artırmaya devam ediyor.
2019 yılı içinde konut desteğinde katkı 24 bin 476 liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin lira oldu. Nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 66 bin 952 lira karşılıksız paraya kavuşacak.
TAVAN 24 BİN 476 TL
Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. 2019 için konut hesabında kişi başına elde edilebilecek devlet katkısı şöyle:
-36-47 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 15, azami katkı 20 bin 184 lira
-48-59 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 18 azami katkı 21 bin 737 lira
-60 ay ve üzeri para biriktirenler için katkı oranı yüzde 25 azami katkı 24 bin 476 lira.
EN AZ 3 YIL ÖDEME
Konut hesabından katkı alabilmek için en az 36 ay birikim yapmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Hiç evi olmayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Konut hesabında isteyen faiz geliri elde edebiliyor.