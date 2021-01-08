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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton yılanı sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Şov sandılar ama gerçek sonra ortaya çıktı Dev piton yılanı sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Şov sandılar ama gerçek sonra ortaya çıktı Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken dehşeti yaşadı. Yetiştirdiği dev piton ile gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası sanarken gerçek sonra ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 08.01.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:44
Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Uttar Pradeş'te kan donduran bir olay meydana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük kalabalık ortasında bir kişi beslediği piton yılanı ile gösteri yapmaya başladı.
Piton yılanı sahibinin boynuna dolarak zor anlar yaşattı.
Gösteriyi izleyenler bunu gösterinin bir parçası olduğunu düşünürken gerçek daha sonra ortaya çıktı.
Dev pitonun boğduğu adam bir anda yere yığıldı.