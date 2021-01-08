Dev piton yılanı sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Şov sandılar ama gerçek sonra ortaya çıktı

Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken dehşeti yaşadı. Yetiştirdiği dev piton ile gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası sanarken gerçek sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL