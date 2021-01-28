Dev piton süslerin arasına saklandı! Kapıya gelen adamı kafasından ısırdı

Evinin girişini daha güzel göstermek için süsleyen adam hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen ve kapıyı açmak isteyen kapı süsüne saklanan dev pitonun saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlayamayan adam hemen ekiplere haber verdi.

Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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