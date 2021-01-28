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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton süslerin arasına saklandı! Kapıya gelen adamı kafasından ısırdı Dev piton süslerin arasına saklandı! Kapıya gelen adamı kafasından ısırdı Evinin girişini daha güzel göstermek için süsleyen adam hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen ve kapıyı açmak isteyen kapı süsüne saklanan dev pitonun saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlayamayan adam hemen ekiplere haber verdi. Giriş Tarihi: 28.01.2021 06:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 06:05
Evinin güzel gözükmesi için özen gösteren ve kapının üstünü süsleyen adam hayatının şokunu yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süslerin arasına gizlenen yılan zavallı adam içeri girerken bir anda saldırdı
Bir anda ne olduğu anlayamayan adam şans eseri kafasında bir kaç sıyrıkla dev yılanın elinden kurtuldu.