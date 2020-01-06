06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Dev pitonun impala avı kameralara yansıdı. Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun impalayı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güney Afrika'da çekilen görüntülerde impalanın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev pitonunun, impalayı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 07:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:02
  • 1
  • 101
Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda dev piton genç impalayı yuttu... Üç metrelik bir piton genç bir impalayı avladı.

  • 2
  • 101
Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Dev piton saklandığı yerden çalılığın yanında otlayan impalanın üstüne atladı.

  • 3
  • 101
Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Saniyeler içinde sarıp sarmaladığı hayvanı yere indirdi.

  • 4
  • 101
Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda Fotoğrafçı Shelia Grobbelaar tarafından çekilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

  • 5
  • 101
Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Sadece 10 dakika içerisinde sardığı impalayı bir saatte yuttu