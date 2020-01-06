Dev piton genç impalayı canlı canlı yuttu

Dev pitonun impala avı kameralara yansıdı. Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun impalayı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güney Afrika'da çekilen görüntülerde impalanın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev pitonunun, impalayı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...