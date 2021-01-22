Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Dev anakonda yılanını yakalamaya çalışan bir arkadaş grubu izleyenleri dehşete düşürdü. Havuzun içine giren anakondayı gören bu arkadaş grubu suya girip yılanı yakalamaya çalıştı. Bir arkadaşlarının yılan tarafından ısırılmasına rağmen vazgeçmeyen bu gençler o anları ise kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL