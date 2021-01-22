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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi Dev anakonda yılanını yakalamaya çalışan bir arkadaş grubu izleyenleri dehşete düşürdü. Havuzun içine giren anakondayı gören bu arkadaş grubu suya girip yılanı yakalamaya çalıştı. Bir arkadaşlarının yılan tarafından ısırılmasına rağmen vazgeçmeyen bu gençler o anları ise kameraya aldı. Giriş Tarihi: 22.01.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 14:47
Bir grup maceraperest arkadaş grubu dev anakondayı yakalamak için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Havuz gibi bir bölgede yılanı gören ekip hemen suya atladı.
Dehşet dolu anları ise havuzun dışında bekleyen bir kişi görüntüledi.
Dev yılan tarafından ısırılmalarına rağmen yılanı yakalamakta kararlı olan bu gençler herkesi dehşete düşürdü.
O anlar ise böyle görüntülendi.