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Haberler Galeri Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Dev anakonda yılanını yakalamaya çalışan bir arkadaş grubu izleyenleri dehşete düşürdü. Havuzun içine giren anakondayı gören bu arkadaş grubu suya girip yılanı yakalamaya çalıştı. Bir arkadaşlarının yılan tarafından ısırılmasına rağmen vazgeçmeyen bu gençler o anları ise kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 22.01.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 14:47
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Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Bir grup maceraperest arkadaş grubu dev anakondayı yakalamak için kolları sıvadı.

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Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Havuz gibi bir bölgede yılanı gören ekip hemen suya atladı.

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Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Dehşet dolu anları ise havuzun dışında bekleyen bir kişi görüntüledi.

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Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

Dev yılan tarafından ısırılmalarına rağmen yılanı yakalamakta kararlı olan bu gençler herkesi dehşete düşürdü.

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Dev anakonda yılanını elleriyle yakalamaya çalıştılar! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

O anlar ise böyle görüntülendi.