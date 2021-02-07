07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...

Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...

Dev anakonda insana saldırdı! Dehşet dolu anlar. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla ormanda gezinen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere giden kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu anladılar. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi. İşte kan donduran o görüntüler.

Giriş Tarihi: 07.02.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 06:50
  • 1
  • 94
Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda yılanının arkadaşlarına saldırmasıyla adeta şoke oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

  • 3
  • 94
Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

  • 4
  • 94
Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...

O anlar ise böyle görüntülendi.

  • 5
  • 94
Dev anakonda yılanı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı! Dehşete düşüren anlar...