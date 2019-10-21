Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü deprem uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları…

Frank Hoogerbeets, Anadolu fayı ve olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulunurken, Mart ayıyla ilgili tahminde bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları;