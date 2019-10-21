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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten bir Türkiye uyarısı daha geldi. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, dün Van'da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan uzman, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:18
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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulundu. Deprem uzmanı katıldığı televizyon porgramında Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Frank Hoogerbeets depremle ilgili bu kez de tarih verdi.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

KORKUTAN UYARI! MART'IN İLK HAFTASI DEPREM OLABİLİR

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber televizyonunda katıldığı programda beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN TÜRKÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!

Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem kâhinini soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü deprem uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları…

Frank Hoogerbeets, Anadolu fayı ve olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulunurken, Mart ayıyla ilgili tahminde bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları;

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’

Mart'ın ilk haftasının gezegensel geometrisine bakılırsa yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu deprem Mart'ın 3'ünde veya 4'ünde olacak.

Türkiye ile ilgili soruya da cevap veren deprem tahmincisi Hoogerbeets, 'Anadolu fay hattı var Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama sık olmaz çünkü baskı Asya ve Akdeniz tarafından geliyor. Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. 7 nokta büyüklüğünde deprem çok olası, Anadolu'da da olabilir İstanbul'a yakın civarlarda da' dedi.