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Deprem kahini Frank Hoogerbeets uyardı: ‘Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem olacak’
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten bir Türkiye uyarısı daha geldi. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, dün Van'da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan uzman, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti.
Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:18
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