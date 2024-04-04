05 Nisan 2024, Cuma
Dedektif Gibi Ara! Ormandaki Geyiği 7 Saniyede Bulabilecek misin?
İllüzyon, kökenini Latince "illudere" fiilinden alan bir terimdir. Alay etmek veya kandırmak anlamına gelir. Beynimiz, çevremizdeki dünyayı algılamak için gözlerimizden gelen bilgi eksikliklerini doldurma eğilimindedir; bu, algı olarak adlandırılır. Optik yanılsama resimleri özel olarak tasarlanmıştır ve insan algısını kandırmak için kullanılır.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:57
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